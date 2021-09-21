Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Учащиеся псковского центра «Патриот» отправились на всероссийский слёт «Я горжусь своим городом»

Псковская молодёжь представит город на всероссийском слёте в Брянске. Фото МБУ ДО Центр «Патриот».

С 22 по 25 сентября 2021 года в городе Брянске состоится второй открытый Всероссийский слёт «Я горжусь своим городом». В нём принимают участие учащиеся городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести и славы. Псков на слёте представят обучающиеся МБУ ДО Центр «Патриот». Об этом ПАИ сообщили в информационно-рессурсном центре военно-патриотического воспитания.

В программе слёта будут образовательные мероприятия: конкурс представления команд, турнир по сбору магнитных составляющих карт РФ и Брянской области, турнир по мега сбору – карте России, интеллектуальная игра «Кто Я», туристская эстафета, соревнования по волейболу, личные первенства – соревнования по скалолазанию, стрельбе, краеведческое ориентирование, туристско-спортивная игра «Зарница», соревнования по ориентированию «Лабиринт», личные первенства – соревнования по дартсу, верёвочному городку, игра «Лазертаг», соревнования по футболу, игра на командообразование «Великолепная команда».

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

21 сентября 2021

Учащиеся псковского центра «Патриот» отправились на всероссийский слёт «Я горжусь своим городом»
21 сентября 2021

Сбежавшую жительницу Крыма нашли в опочецкой секте
21 сентября 2021

Полеты в Египет и Турцию из Пскова разрешил федеральный оперштаб
21 сентября 2021

Съёмочная группа телевидения Швейцарии побывала в псковском Доме белого аиста
21 сентября 2021

Зоотакси появится в Пскове
21 сентября 2021

Если раньше при обиде «не разговаривали», то теперь отписываются в соцсетях – интервью с психологом ПсковГУ
21 сентября 2021

Северное сияние сфотографировала псковичка в небе над Серёдкой
21 сентября 2021

14 тонн калининградской форели не доплыли до Москвы, задержавшись в Себежском районе

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...