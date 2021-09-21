Учащиеся псковского центра «Патриот» отправились на всероссийский слёт «Я горжусь своим городом»

18:32, 21 сентября 2021, ПАИ

С 22 по 25 сентября 2021 года в городе Брянске состоится второй открытый Всероссийский слёт «Я горжусь своим городом». В нём принимают участие учащиеся городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести и славы. Псков на слёте представят обучающиеся МБУ ДО Центр «Патриот». Об этом ПАИ сообщили в информационно-рессурсном центре военно-патриотического воспитания.

В программе слёта будут образовательные мероприятия: конкурс представления команд, турнир по сбору магнитных составляющих карт РФ и Брянской области, турнир по мега сбору – карте России, интеллектуальная игра «Кто Я», туристская эстафета, соревнования по волейболу, личные первенства – соревнования по скалолазанию, стрельбе, краеведческое ориентирование, туристско-спортивная игра «Зарница», соревнования по ориентированию «Лабиринт», личные первенства – соревнования по дартсу, верёвочному городку, игра «Лазертаг», соревнования по футболу, игра на командообразование «Великолепная команда».



