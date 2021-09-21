От удара при аварии «Лада» в Великих Луках врезалась в дерево
21 сентября в Великих Луках на улице Ставского произошло ДТП, сообщает городской портал «Луки.ру».
Столкнулись два автомобиля: «Лада» и «УАЗ». В результате столкновения «Лада» врезалась в дерево.
Место аварии осмотрено сотрудниками ГИБДД. Им предстоит выяснить детали дорожно-транспортного происшествия.
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