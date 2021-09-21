Снежана Ахмедова из Красногородского района вышла в финал проекта Валентина Юдашкина

22:04, 21 сентября 2021, ПАИ

Фонд «Северная корона» при поддержке члена попечительского совета фонда, кутюрье Валентина Юдашкина начинает третий этап проекта «Создай свой стиль – 2021». Об этом редакции газеты «Заря» сообщили в Красногородской специальной школе-интернате.

Эксперты во главе с Валентином Абрамовичем уже определили финалистов, которые примут участие в следующем этапе «Изготовление костюма воспитанниками детских учреждений». В очередной этап конкурса вышла воспитанница Красногородской школы-интерната Ахмедова Снежана с тематическим проектом «Время белых ночей».



По итогам проекта участники, чьи модели будут выбраны экспертным жюри, получат возможность участвовать на «Неделе Моды» в Москве.



Напомним, что воспитанники Красногородской специальной школы-интерната в стенах своего учебного заведения получают профильное образование, которое в дальнейшем помогает им выбрать профессию в жизни.