Очередной ежегодный конкурс аутентичной песни пройдёт в Пскове

22:54, 21 сентября 2021, ПАИ

Областной конкурс исполнителей аутентичной песни, организатором которого является Псковский областной центр народного творчества, ежегодно проходит в рамках областного фольклорного фестиваля имени Ольги Сергеевой. В этом году мероприятие пройдет в преддверии дня рождения Ольги Федосеевны, сообщает центр.

Особенностью конкурса в этом году станет и место его проведения. Фольклористы соберутся 25 сентября в стенах Креативного пространства «Лофт» (Спортивная, 1Б), где в 13:00 начнутся конкурсные прослушивания.

Более двадцати участников, среди которых солисты-вокалисты, дуэты и ансамбли из Гдовского, Порховского, Новоржевского, Псковского районов и городов Пскова, Острова и Великих Лук продемонстрируют конкурсные программы в трёх номинациях:«Аутентичная песня», «Духовный стих» и «Былина». Обязательно прозвучат песни из репертуара уникальной народной исполнительницы из Усвятского района Ольги Сергеевой. Прослушивания пройдут строго по графику, без зрительской аудитории и с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.