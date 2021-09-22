«Ауди» вылетел в кювет в Псковском районе

06:57, 22 сентября 2021, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









В ночь на 22 сентября в деревне Стремутка Псковского района водитель «Ауди» не справился с управлением вылетел в кювет перевернулся несколько раз. По словам очевидцев, вылетел из автомобиля, но не пострадал. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

На месте ДТП работает Скорая помощь, сотрудники аварийно-спасательной службы, ДПС выясняют обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об освидетельствовании мужчина на состояние алкогольного опьянения.