Российские ученые проведут анализ костей Ивана Грозного

09:43, 22 сентября 2021, ПАИ

Российские физики с помощью нейтронных методов исследуют элементный состав костей Ивана Грозного, также останки его жены Марии Темрюковой и жены его отца, Ивана III, Марии Борисовны, сообщил ТАСС.

Исследованиями займется Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), который в 2017 году проводил такие же исследования с биологическими образцами волос первой жены Ивана IV Анастасии Романовны и фрагментами рёберной кости его сына Ивана Ивановича. Результаты позволили археологам выдвинуть предположение о насильственной смерти Анастасии Романовны.

Работа с останками поможет прояснить обстоятельства жизни и смерти личностей, вошедших в историю России.