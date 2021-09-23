Псковича приговорили к условному сроку за повторную езду в нетрезвом виде

12:50, 23 сентября 2021, ПАИ

50-летний житель Пскова получил условный срок за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

Мужчина имел судимость за совершение преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения повторно). Однако, несмотря на это, 26 июня мужчина сел нетрезвым за руль автомобиля ВАЗ-211440, припаркованного по улице 23 Июля. Его остановили сотрудники ГИБДД в Аллейном переулке Пскова. Мужчина на месте прошел медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

В судебном заседании пскович вину признал в полном объеме и заявил о своем раскаянии. Ему назначили наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, сроком на 2 года. На основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание в виде 10 месяцев лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.