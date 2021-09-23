Илья Гуров: Мы не можем забывать о таком месте силы, как Псков

13:05, 23 сентября 2021, ПАИ

В эти дни в Пскове Русское географическое общество (РГО) совместно с Псковским государственным университетом проводит Всероссийский форум молодежных клубов РГО. В Пскове собрались более ста человек из 20 регионов России.

На форум приехал первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров, с которым мы поговорили о планах и проектах Русского географического общества в Псковской области.

- Илья, первый вопрос: почему вы в Пскове?

- Наверное, потому что лучше Пскова мы для этого мероприятия места не нашли и, наверное, не могли найти. Псков – это то место, откуда, собственно говоря, пошла Русская земля. Как у вас написано на набережной – «Россия начинается здесь».

Конечно, в России есть замечательные природные объекты, где РГО проводит большие форумы, мероприятия, школы, сотрудничает с заповедниками: Байкал, Камчатка, Курильские острова. Но об исторических местах, таких местах силы, которым, несомненно, является Псков, забывать мы не можем. Поэтому пригласили сюда ребят показать им это место. И объединить их, пообщаться, получить обратную связь – лучше места для этого, на мой взгляд, придумать сложно.

- У Русского географического общества масса просветительских проектов. Какие у вас, у ваших коллег мысли по поводу новых проектов и мероприятий здесь, в Псковской области?

- Знаете, я, к своему огромному стыду, полноценно первый раз попал в Псков. Конечно, посетив Псково-Печерский монастырь, остался под глубочайшим впечатлением. А, как известно, личный фактор многое значит.

У нас и до этого в Пскове, Псковской области были проекты. Я думаю, мы эту историю будем развивать. Обязательно. Уже есть определенные идеи с руководством Псковского государственного университета, чтобы вот такой форум провести в следующем году снова. Но уже не на паркете, а чтобы это было в поле, понимаете? Это огромная разница! Мы всюду говорим о том, что географии можно научить только в поле. В классе - это прекрасное дополнение, но база – это когда люди оказываются на природе, реально видят те вещи, о которых до этого только читали. И с такими молодежными встречами все тоже должно происходить ровно в том же ключе. У костра, в походе, в экспедиции. К тому же у вас здесь такое количество объектов уникальных, которые можно волонтерам помочь привести в порядок, исследовать, изучить.

- В проведении форума молодежных клубов Русского географического общества ваш партнер – Псковский государственный университет. Как вы в целом оцениваете вуз как партнера РГО?

- На 10 баллов из 10. То, что мероприятие состоялось, как я считаю, на очень хорошем уровне, душевно, все довольны. Вот, кстати, показатель. Лекторы задавали вопрос ребятам, которые приехали из 26 регионов: кто до этого был в Пскове? Оказалось, два-три человека, понимаете, из сотни… Все остальные ни разу не были в Пскове!

- РГО работает на турпотенциал нашего региона, получается.

- Мы вам, по крайней мере, привезли лидеров общественного мнения, которые, надеюсь, дальше тоже расскажут, что вообще такой город есть и не посетить его – это минус.

- На ваш взгляд, какие форматы удачны для того, чтобы в обществе популяризировать географию?

- Тут нужно исходить из потребителя. Что удобно людям, то должно и делаться. Мы общественная организация, соответственно, свою повестку навязывать не должны. Мы идем за массами.

Естественно, есть вещи, которые максимально удобно делать в помещении. Это, например, географический диктант, который, кстати, в Пскове проводился. Вот это для помещения, для того же ПсковГУ, где есть большие аудитории. Которые приспособлены для того, чтобы там, например, провести викторины, конкурсы. Пришли бы туда путешественники, рассказали что-то интересное. Чтоб люди оттуда вышли с зарядом, с удовольствием и дальше, в следующем году снова захотели посетить.

А что касается глубокого погружения, то это, конечно, уже формат полевой. А мы работаем на тех, кто хотел попасть в поле, кто хотел бы свою страну увидеть по-настоящему… Сейчас же урбанизация, понимаете. Сжимается и сжимается сельское население, уже скоро, наверное, останется 5-10%. Реальные наблюдения: городские дети многие дальше дачи своей не выезжали никогда, они даже на даче в лес не ходят!

- Говорят, некоторые москвичи и корову-то живую ни разу в жизни не видели.

- Да, скоро в зоопарке будем коров размещать. Наша задача – вывезти этих людей, показать, дать им возможность встретиться с природой, дать им возможность встретиться с археологическими памятниками, дать им возможность увидеть какие-то геологические объекты. Причем использовать для этого какие-то технические средства современные. Это же не значит, что мы зовем их: вот идите, разожгите костер, палочкой его протолкните…

- Кстати, это тоже формат, почему нет?

- Формат, формат. Но мы понимаем, что большинство ребят в телефонах. Но давайте им в телефон засунем что-то полезное! Кроме каких-то вещей, которые и так есть. Вот приложение РГО «Окружающий мир», фенологическая сеть РГО – это возможность как раз для каждого школьника и человека старше выйти в свой собственный двор и сфотографировать, как у него, например, зацвела сирень. И это все идет в базу единую, по всей России. Дальше ему присылают ответ, обратную связь, что вы помогли установить, что сирень в Псковской области последние 10 лет зацветает на 3 дня раньше, чем обычно...

- Илья, как вы относитесь к так называемому тревел-блогингу? К Птушкину? Что сами смотрите? Это тоже популяризация географии…

- Прекрасно отношусь. Например, конкурс Русского географического общества «Лучший гид» направлен на то, чтобы дать возможность не таким известным, не таким популярным блогерам, экскурсоводам раскрутиться, показать себя. В качестве призов – съемки профессиональные уже, записи видеоэкскурсий, система грантовая РГО работает на поддержку тревел-блогеров. Это же широкое понимание слова! Мы тоже с вами, наверное, можем стать тревел-блогерами, если выйдем за пределы студии и начнем интересно рассказывать о том, куда направляемся. В общем, это такой базовый формат, который сейчас будет развиваться через социальные сети. Нами будет приниматься стратегия, вот сейчас буквально, в ближайшее время, и в ней особое внимание будет уделяться именно применению новых цифровых технологий для продвижения наших смыслов.

Мы рассчитываем стать таким флагманом среди общественных организаций и в России, и в мире в этом направлении.

Кроме того, есть же выставки. У нас 50 млн живых посетителей выставок за последнее время в 30 странах мира. Но мы ввели формат выставок онлайн, где то же самое, но в цифровом формате: можно нажать на изображение, и тебе информация о нем появится. Это на сайте у нас доступно, в социальных сетях. Там посещаемость сравнима с живой, местами выше. Поэтому совершенно точно это тот формат, когда должно быть задвоение, как минимум.

Есть формат дополненной реальности, формат виар, который мы продвигаем уже много лет. Практика показывает, что на наших форумах самой большой популярностью пользуются виар-очки. Что в виар-очках пользуется самой большой популярностью? Это фильмы об уникальных природных объектах России: Камчатка, Байкал, Крым. Выстраиваются очереди, в том числе из организаторов соседних стендов, которые о них забывают и стоят к нам, смотрят это. Это реальные кадры, я не преувеличиваю, не шучу, это то, что нравится людям. Значит, это нужно развивать. Да, пускай они не вживую побывают там, но, может быть, многих сподвигнет и на реальное путешествие по своей стране.