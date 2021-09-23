В России автоинструкторов предлагают заменить искусственным интеллектом

16:48, 23 сентября 2021, ПАИ

В России автоинструкторов предлагают заменить искусственным интеллектом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инженеры из Казани разработали автомобиль для сдачи экзаменов в ГИБДД на основе искусственного интеллекта. Автомобиль оснащен камерами спереди и сзади, а еще радарами и тарелкой для связи со спутниками.

Работа нейросетей заключается в том, что видеопоток камер распознает такие элементы, как дорожную разметку, сигнал светофора и другие. Казанские новаторы уверены, что созданный ими искусственный интеллект способен полностью исключить субъективный подход инспектора к экзаменуемым. Взятку машине не дашь. Завалить кого-либо на экзамене будет попросту невозможно. Система ИИ-автоинструктора работает так: не заметил разметку - не сдал на права.

Цифрового автоинструктора уже презентовали на технических выставках. Не исключено также, что кое-что из его оснащения в будущем перейдет и в обычные машины, говорится в сообщении.