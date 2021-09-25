Псковэнергосбыт предупреждает об отключении электроэнергии при наличии долгов

09:56, 25 сентября 2021, ПАИ

Псковичей предупреждают об отключении электроэнергии при наличии задолженности, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе АО «Псковэнергосбыт».

За первые две недели сентября отключили 86 домов и квартир, а для возобновления услуги владельцам этих объектов пришлось заплатить более 1,6 млн руб.

В компании рассказали, что по закону поставщик электроэнергии имеет право отключить электроэнергию после того, как долг превысит сумму средних платежей за два месяца. Должника предупреждают о предстоящем отключении за 20 дней, чтобы потребитель успел оплатить нужную сумму.

Если электроэнергию всё же отключили, то восстановление энергоснабжения будет возможно только при погашении долга и оплате работы по подключению.

В «Псковэнергосбыте» отметили, что следует регулярно оплачивать квитанции, чтобы избежать подобных ситуаций. В личных кабинетах счета появляются в начале каждого следующего месяца, по почте приходят в середине месяца, следующего за расчётным.

Без комиссии заплатить за электроэнергию можно на сайте «Псковэнергосбыта» как с регистрацией в личном кабинете, так и без неё, а также в центрах обслуживания потребителей. Оплату принимают на почте, в банках, ЕРКЦ, в банковских онлайн-сервисах.

Для расчёта суммы оплаты по показаниям псковичей призывают передавать данные счётчика ежемесячно до 25 числа. При отсутствии показаний расчёт производят по среднемесячному расходу электроэнергии за последние полгода, а при поступлении данных прибора учёта делают перерасчёт.