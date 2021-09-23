Грузовик с пивом перевернулся в Великолукском районе

18:03, 23 сентября 2021, ПАИ

Латвийский грузовик с пивом перевернулся в Великолукском районе на 458 км трассы М9 между деревней Михальки и поворотом на Кирпичный завод. Сообщил корреспондент газеты «Пламя» Куньинского района.



Фото: Газета "Плямя" Куньинского района



Фото: Газета "Плямя" Куньинского района



Фото: Газета "Плямя" Куньинского района



Фото: Газета "Плямя" Куньинского района



Фото: Газета "Плямя" Куньинского района



Фото: Газета "Плямя" Куньинского района



Фото: Газета "Плямя" Куньинского района



Фото: Газета "Плямя" Куньинского района



Фото: Газета "Плямя" Куньинского района



Фото: Газета "Плямя" Куньинского района



Фото: Газета "Плямя" Куньинского района



Фото: Газета "Плямя" Куньинского района



Фото: Газета "Плямя" Куньинского района



Фото: Газета "Плямя" Куньинского района



Фото: Газета "Плямя" Куньинского района





























По словам водителями примерно в 5 часов вечера он пытался уйти от столкновения с диким животным, которое выскочило на проезжую часть.

В результате машину занесло, произошло опрокидывание.

По словам очевидцев, по предварительной, мужчина был трезв, получил ушибы и ссадины. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

На месте происшествия работают пожарные, сотрудники скорой помощи и ГИБДД.