Грузовик с пивом перевернулся в Великолукском районе
Латвийский грузовик с пивом перевернулся в Великолукском районе на 458 км трассы М9 между деревней Михальки и поворотом на Кирпичный завод. Сообщил корреспондент газеты «Пламя» Куньинского района.
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Фото: Газета "Плямя" Куньинского района
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Фото: Газета "Плямя" Куньинского района
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Фото: Газета "Плямя" Куньинского района
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Фото: Газета "Плямя" Куньинского района
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Фото: Газета "Плямя" Куньинского района
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Фото: Газета "Плямя" Куньинского района
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Фото: Газета "Плямя" Куньинского района
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Фото: Газета "Плямя" Куньинского района
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Фото: Газета "Плямя" Куньинского района
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Фото: Газета "Плямя" Куньинского района
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Фото: Газета "Плямя" Куньинского района
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Фото: Газета "Плямя" Куньинского района
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Фото: Газета "Плямя" Куньинского района
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Фото: Газета "Плямя" Куньинского района
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Фото: Газета "Плямя" Куньинского района
По словам водителями примерно в 5 часов вечера он пытался уйти от столкновения с диким животным, которое выскочило на проезжую часть.
В результате машину занесло, произошло опрокидывание.
По словам очевидцев, по предварительной, мужчина был трезв, получил ушибы и ссадины. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.
На месте происшествия работают пожарные, сотрудники скорой помощи и ГИБДД.
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