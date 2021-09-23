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Общество

Что делать, если налоговое уведомление не получено – разъяснения УФНС России по Псковской области

До 1 декабря необходимо уплатить имущественный налог. Фото Вконтакте

Не позднее 1 декабря 2021 года граждане, которые имеют в собственности недвижимое имущество, землю и транспортные средства, обязаны уплатить исчисленный имущественный налог, сообщает УФНС России по Псковской области.

Налоговыми органами уже начата рассылка уведомлений владельцам налогооблагаемых объектов. Документы направляются в бумажном виде по почте или размещаются в личном кабинете налогоплательщика в срок не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов.

Налоговые уведомления не направляются по почте в следующих случаях:

1) наличие у налогоплательщика налоговой льготы, налогового вычета, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;

2) если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления;

3) налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России – личный кабинет налогоплательщика и при этом не направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении до 1 ноября 2021 года налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством, налогоплательщику целесообразно обратиться в любую налоговую инспекцию либо в МФЦ с заявлением о выдаче налогового уведомления.

Также можно направить информацию о неполучении уведомления через личный кабинет налогоплательщика или сервис «Обратиться в ФНС России» на официальном сайте ФНС России.

Напомним, владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления за истекший налоговый период и не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у них данных объектов в любой налоговый орган (форма сообщения утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@).

Обращаем ваше внимание, что за непредставление (несвоевременное представление) в налоговый орган сообщения о наличии у вас объектов недвижимого имущества или транспортных средств, по которым не было получено налоговое уведомление, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога (пункт 3 статьи 129.1 Налогового кодекса Российской Федерации).

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