Российский государственный университет туризма и сервиса предлагает бесплатное повышение квалификации
Российский государственный университет туризма и сервиса проводит бесплатное обучение по программам повышения квалификации для индустрии туризма. Об этом ПАИ сообщили в Комитете по туризму Псковской области.
Бесплатное обучение будет организовано по 72-м часовым программам повышения квалификации в дистанционном формате в период с 11 октября по 26 ноября 2021 года.
Регистрация на обучение будет осуществляться с 27 сентября до заполнения выделенных мест на конкретную программу или до 04 октября 2021 года включительно.
Слушателями программ могут стать все заинтересованные лица, имеющие высшее образование.
Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию в виде тестирования, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Список программ, необходимые документы и ссылки находятся на сайте ведомства.
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Российский государственный университет туризма и сервиса предлагает бесплатное повышение квалификации
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