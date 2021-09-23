Российский государственный университет туризма и сервиса предлагает бесплатное повышение квалификации

20:30, 23 сентября 2021, ПАИ

Российский государственный университет туризма и сервиса проводит бесплатное обучение по программам повышения квалификации для индустрии туризма. Об этом ПАИ сообщили в Комитете по туризму Псковской области.



Бесплатное обучение будет организовано по 72-м часовым программам повышения квалификации в дистанционном формате в период с 11 октября по 26 ноября 2021 года.



Регистрация на обучение будет осуществляться с 27 сентября до заполнения выделенных мест на конкретную программу или до 04 октября 2021 года включительно.



Слушателями программ могут стать все заинтересованные лица, имеющие высшее образование.



Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию в виде тестирования, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.



Список программ, необходимые документы и ссылки находятся на сайте ведомства.