Встреча на «Седьмом небе». ДТП ради любви, обнаженка и другие способы проявить симпатию

21:24, 23 сентября 2021, ПАИ

Каждый вторник и четверг на радиостанции «Седьмое небо» в эфир выходит программа «Место встречи». На протяжении двух часов ведущие общаются на различные темы, дарят позитив и разыгрывают подарки. Один из способов забрать приз – интерактив. В эфире озвучивается тема, а слушатели присылают свои мысли в чаты.

Сегодня слушатели предложили массу способов, которые помогут оригинально показать свою симпатию другому человеку. Предлагаем вашему вниманию топ самых оригинальных из них:



1. Позвать в гости и встретить голой.

2. Затопить соседа, и как только он придёт к тебе разбираться, сказать, что это слёзы чувств.

3. Следить за ним на машине, сбить его на пешеходном переходе, и, пока он в отключке, запихать его в машину и отвезти домой.

4. Сговориться с другом. Он проезжает мимо жертвы на машине и обливает её из лужи. Ты проезжаешь следом и спасаешь.

5. Если объект симпатии работает в магазине, попытаться украсть товар и, когда поймают, начать знакомство.

6. Написать в бюро находок, что ты потерял голову от любви. В пояснении рассказать, к кому.

7. Испечь печенье и положить в них бумажку с признанием, после подарить

8. Спросить у понравившейся девушки как пройти в кинотеатр и предложить пойти в кино вместе

9. Показать денежную пачку банкнотами номиналом 500 евро.

10. Крикнуть девушке: «Вашей маме муж не нужен?». И реально жениться на её маме.

Своими мыслями и предложениями псковичи делятся каждый вторник и четверг на волне 107.1FM. Присоединяйтесь! Слушайте, пишите, звоните и получайте подарки. Самые оригинальные ответы будем публиковать в нашем топе. До встречи на нашем сайте и радио «Седьмое небо»!