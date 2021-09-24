Подросток пытался украсть кроссовки из магазина в Великих Луках

10:44, 24 сентября 2021, ПАИ

В Великих Луках росгвардейцы задержали гражданина, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

23 сентября в 20:44 наряд вневедомственной охраны задержал гражданина, который совершил кражу из магазина. Молодой человек, находясь в магазине на улице Вокзальной, совершил кражу кроссовок на сумму более 2 000 рублей, а когда работник магазина попыталась его остановить, он ударил ее. Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Росгвардейцы задержали несовершеннолетнего местного жителя и передали его в территориальный отдел полиции.