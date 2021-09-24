Подросток пытался украсть кроссовки из магазина в Великих Луках
В Великих Луках росгвардейцы задержали гражданина, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
23 сентября в 20:44 наряд вневедомственной охраны задержал гражданина, который совершил кражу из магазина. Молодой человек, находясь в магазине на улице Вокзальной, совершил кражу кроссовок на сумму более 2 000 рублей, а когда работник магазина попыталась его остановить, он ударил ее. Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.
Росгвардейцы задержали несовершеннолетнего местного жителя и передали его в территориальный отдел полиции.
Есть ли у вас водительские права?
Глава британского фонда прокомментировала перелёт нетопыря из Лондона в Псковскую область
В пунктах вакцинации от коронавируса в Пскове и Великих Луках можно привиться и от гриппа
Лондонскую летучую мышь – рекордсменку пыталась спасти жительница Пустошкинского района
Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев принимает участие в форуме «Дни лидеров муниципального управления»