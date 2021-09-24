Сбер запустил программу переформатирования офисов в Пскове
Сбер запустил программу переформатирования офисов в Пскове. Например, уже в конце декабря жители Завеличья смогут получать банковские услуги в обновленном и более комфортном офисе Сбера. Отделение откроется на прежнем месте - по адресу Рокоссовского, 36а.
В связи с этим, уточнили в банке, обслуживание клиентов в этом отделении временно приостанавливается. В ближайшее время здесь начнётся ремонт.
На Завеличье, где постоянно идёт строительство новых многоквартирных домов, офис нового формата будет особенно востребован, так как число жителей микрорайона растет. К тому же рядом расположен социальный городок и Детская деревня - SOS. После обновления в отделении будет ещё удобнее, чем раньше, уверены псковичи.
Есть ли у вас водительские права?
Одного триллиона рублей достиг оборот торгового эквайринга СберБанка на Северо-Западе
СберБанк запустил вклад «Промо Управляй» с возможностью пополнения и снятия средств
Уникальным считает начало отопительного сезона в Пскове в этом году директор городских теплосетей
Псковские теплосети восстановили 5 тысяч квадратных метров разрушенного в результате ремонтных работ на сетях асфальта