Сбер запустил программу переформатирования офисов в Пскове

13:25, 24 сентября 2021, ПАИ

Сбер запустил программу переформатирования офисов в Пскове. Например, уже в конце декабря жители Завеличья смогут получать банковские услуги в обновленном и более комфортном офисе Сбера. Отделение откроется на прежнем месте - по адресу Рокоссовского, 36а.

В связи с этим, уточнили в банке, обслуживание клиентов в этом отделении временно приостанавливается. В ближайшее время здесь начнётся ремонт.

На Завеличье, где постоянно идёт строительство новых многоквартирных домов, офис нового формата будет особенно востребован, так как число жителей микрорайона растет. К тому же рядом расположен социальный городок и Детская деревня - SOS. После обновления в отделении будет ещё удобнее, чем раньше, уверены псковичи.