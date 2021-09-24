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Экономика

Вячеслав Федюнин покидает пост руководителя Фонда инвестиционного развития Псковской области

Вячеслав Федюнин. Фото ПАИ

Вячеслав Федюнин покидает пост руководителя Фонда инвестиционного развития Псковской области. В интервью корреспонденту Псковского агентства информации сам Федюнин подтвердил, что 24 сентября его последний рабочий день в этой должности.

Уход Вячеслава Федюнина с поста директора фонда связан с личными обстоятельствами.

Вячеслав Федюнин возглавил Агентство инвестиционного развития региона в августе 2020 года. В августе 2021 года агентство получило новое название — Фонд инвестиционного развития Псковской области.

В сопровождении фонда находится 44 инвестроекта, 10 из которых принято на сопровождение в 2021 году. 24 проекта вышли на стадию реализации. Общий объем планируемых инвестиций в региональную экономику — более 100 млрд рублей.

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