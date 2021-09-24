Псковичи могут принять участие в чемпионате по фоновой ходьбе

15:30, 24 сентября 2021, ПАИ

Стартует чемпионат России по фоновой ходьбе «Человек идущий». Идейным вдохновителем чемпионата является президент Лиги здоровья нации, главный кардиохирург России, академик Лео Бокерия. Псковичи также могут принять участие, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Ходьба — самый простой и доступный способ поддержания достаточной физической активности в любом возрасте. С помощью ходьбы вы сможете сбросить лишний вес, укрепить сердце и сосуды, снизить уровень холестерина, уменьшить риск развития диабета, восстановиться после коронавируса, улучшить настроение. Формат соревнований «Человек идущий» позволяет соревноваться людям из всех уголков России, позволяет избежать проведения массовых мероприятий, способствует реализации мер по противодействию распространению инфекционных заболеваний.

Соревнования пройдут в два этапа: до 10 октября т. г. (предварительный этап — регистрация, формирование команд, обучение участников), 15 октября — 15 ноября т. г. (основной этап — сами соревнования). Регистрироваться можно начинать уже сейчас. Во время соревнований все участники получат рекомендации ведущих экспертов Лиги здоровья нации по оптимизации двигательного режима и ведению здорового образа жизни.

В чемпионате принимают участие различные категории команд: «корпоративные команды» (команды организаций), «муниципальные команды» (жители и служащие муниципалитетов), «команды пенсионеров», «команды образовательных учреждений» (студенты и преподаватели), «Группы ЗОЖ» (зожники).

Для участия в соревнованиях необходимо собрать команду 20–50 человек (Группы ЗОЖ — 10–50 человек) в своей категории и бесплатно зарегистрироваться в мобильном приложении «Человек идущий». Приложение обеспечивает подсчёт шагов участников и формирует рейтинги команд в реальном времени. В некоторых случаях для отправки шагов на сервер необходимо раз в день открывать приложение, это связано с особенностями некоторых моделей телефонов.

Победителем станет команда, набравшая наибольшую сумму среднего арифметического количества шагов команды за каждый день соревнований в своей категории. По итогам соревнований будет проведена онлайн-церемония награждения победителей всех категорий команд.

В этом году капитанам команд станет проще добавлять, исключать и заменять участников, в случае необходимости они смогут передавать капитанство другому члену команды. Для облегчения коммуникаций участников к профилю команды теперь можно привязать паблики соцсетей и группы в мессенджерах.

Чемпионат «Человек идущий» проходит при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

Дополнительную информацию вы можете получить на сайте www.человекидущий.рф.