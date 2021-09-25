Открытый кубок Псковской области по велоспорту стартует 25 сентября

12:55, 25 сентября 2021, ПАИ

25 сентября в Псковской области стартует Открытый кубок региона по велоспорту, в котором примут участие 100 спортсменов, сообщил Псковскому агентству информации директор Центра спортивной подготовки Псковской области Андрей Сидоров.

Соревнования памяти Глеба Травина пройдут 25 сентября в Печорах и 26 сентября — на дорого от Палкино до Изборска. В Печорах, в частности, запланированы детские велозаезды. Состоятся и состязания для категорий от 10 до 23 лет, от 23 до 50 лет и от 50 и старше. Предполагается, что приедут не только псковские спортсмены, но и их единомышленники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

На первый день запланирована дистанция в 40 километров, на второй — так же 40 км. При хороших погодных условиях старшая группа планировала проехать два круга, то есть 80 км.