Двух человек госпитализировали в результате ДТП в Пскове
Двух человек госпитализировали в результате ДТП в Пскове. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
Столкновение автомобилей Renault и Volkswagen Passat произошло на улице Инженерной.
Сотрудники пожарной охраны извлекли пострадавшую женщину из автомобиля, оказали первую помощь и передали бригаде врачей скорой медицинской помощи. Также помощь была оказана и второму пострадавшему.
По предварительным данным, двух пострадавших госпитализировали в медучреждение.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, пожарные, медики и сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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