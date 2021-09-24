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Происшествия

Двух человек госпитализировали в результате ДТП в Пскове

Двух человек госпитализировали в результате ДТП в Пскове. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Столкновение автомобилей Renault и Volkswagen Passat произошло на улице Инженерной.

  • ДТП с пострадавшими на Инженерной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП с пострадавшими на Инженерной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП с пострадавшими на Инженерной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП с пострадавшими на Инженерной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП с пострадавшими на Инженерной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП с пострадавшими на Инженерной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП с пострадавшими на Инженерной в Пскове
    Фото: ПАИ

Сотрудники пожарной охраны извлекли пострадавшую женщину из автомобиля, оказали первую помощь и передали бригаде врачей скорой медицинской помощи. Также помощь была оказана и второму пострадавшему.

По предварительным данным, двух пострадавших госпитализировали в медучреждение. 

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, пожарные, медики и сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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