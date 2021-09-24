Двух человек госпитализировали в результате ДТП в Пскове

17:58, 24 сентября 2021, ПАИ

Двух человек госпитализировали в результате ДТП в Пскове. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Столкновение автомобилей Renault и Volkswagen Passat произошло на улице Инженерной.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Сотрудники пожарной охраны извлекли пострадавшую женщину из автомобиля, оказали первую помощь и передали бригаде врачей скорой медицинской помощи. Также помощь была оказана и второму пострадавшему.

По предварительным данным, двух пострадавших госпитализировали в медучреждение.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, пожарные, медики и сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.