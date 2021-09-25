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В ПсковГУ подвели итоги форума «Креативные индустрии: создавая новое, сохраняем традиции»

Фото: пресс-служба ПсковГУ

В Псковском государственном университете подвели итоги форума «Креативные индустрии: создавая новое, сохраняем традиции», сообщили в пресс-службе университета. Студенты из 28 регионов России представили экспертам разработанные на форуме проекты. В состав экспертной комиссии вошли кандидаты наук, преподаватели вуза и псковские общественники, руководители проектной деятельности.

Председатель экспертной комиссии отметил, что за молодежью стоит будущее нашей страны, поэтому важно и нужно к ней прислушиваться.  

На форуме было представлено 15 молодёжных проектов, темы которых они выбрали самостоятельно: апгрейд уроков истории в сельских школах, рекламная компания по привлечению молодёжи в клуб по интересам, создание выгодных условий для посещения отдалённых регионов страны для молодых людей, актуализация баз данных, увеличение количества практических занятий в образовательные программы.

В течение недели участники форума посещали семинары, тренинги, мастер-классы и деловые игры, на которых узнавали, как правильно формировать команду, формулировать идею и с чего начать работу над проектом.

Кураторы проектов отметили, что участникам форума необходимо доработать некоторые проекты и искать способы их финансирования.

Форум «Креативные индустрии: создавая новое, сохраняем традиции» проходит при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках нацпроекта «Образование».

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