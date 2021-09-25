Сотрудники Госавтоинспекции напомнили великолучанам о ПДД для пешеходов
Сотрудники Госавтоинспекции провели родительское собрание в великолукской гимназии имени С. В. Ковалевской в рамках Недели безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.
Встреча была посвящена вопросам дорожной безопасности и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Родителям рассказали о ПДД для пешеходов, велосипедистов и об ответственности за нарушение требований законодательства в данной области.
Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции напомнили о необходимости применения детских удерживающих устройств в салонах транспортных средств и применении светоотражающих элементов в тёмное время суток на верхней одежде.
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