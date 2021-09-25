Сотрудники Госавтоинспекции напомнили великолучанам о ПДД для пешеходов

22:18, 25 сентября 2021, ПАИ

Сотрудники Госавтоинспекции провели родительское собрание в великолукской гимназии имени С. В. Ковалевской в рамках Недели безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Встреча была посвящена вопросам дорожной безопасности и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Родителям рассказали о ПДД для пешеходов, велосипедистов и об ответственности за нарушение требований законодательства в данной области.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции напомнили о необходимости применения детских удерживающих устройств в салонах транспортных средств и применении светоотражающих элементов в тёмное время суток на верхней одежде.