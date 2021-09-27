Какие бассейны можно посетить в Псковской области
Газета «Комсомольская правда. Псков» подготовила список бассейнов в Пскове, Псковском районе и Великих Луках, которые ждут посетителей осенью этого года.
Бассейн «Олимп»
Адрес: Псков, деревня Борисовичи, улица Балтийская, 11а (за Ледовым дворцом)
Режим работы:
- Рабочие дни: с 7:00 до 23:00
- Выходные дни: с 10:00 до 23:00
Разовое посещение:
Дети – от 110 до 180
Взрослые – от 200 до 330
Студенты – от 150 до 250
Абонементы: «Льготный» (пенсионеры, ветераны, инвалиды 1,2 гр.). В него входит 8 посещений, цена – 1200 рублей. Можно взять абонемент на 4 и на 12 посещений, а также неограниченный за 2900 рублей.
Акции:
– Абонемент «Дружный» - скидка 10% при покупке одного абонемента на двоих.
– Абонемент «Молодежный» (дети от 14 до 18 лет, студенты)
– 8 посещений за 1200 рублей в рабочие дни, в выходные 1450 рублей.
Скидки на разовое посещение:
«Семейный: 1 + дети», билеты на детей с 50% скидкой.
«Семейный: 2 + дети», 1 ребёнок бесплатно, каждый следующий по 50% скидке.
Бассейн «Электрон»
Адрес: Псков, улица Киселева, 1
Режим работы:
- Рабочие дни: с 7:00 до 23:00
- Выходные дни: с 8:00 до 22:00
Цена разового посещения:
Дети (2 часа) – 200 рублей.
Льготный – 200 рублей.
Взрослые (18+) – 250 рублей.
Молодёжный - 200 рублей.
Абонементы:
«Аквааэробика» на 4 посещения – 1800 рублей.
«Детский безлимит» на 8 посещений – 2300 рублей.
Абонемент «Безлимитный» для всех на 8 посещений (льготники, взрослые 18+ и молодежь) – 2300 рублей.
Бассейн «Универсант»
Адрес: Псков, улица Плехановский Посад, 25
Режим работы:
- Рабочие дни и суббота: с 07:00 до 22:00
- Воскресенье: с 07:00 до 20:00
Цена разового посещения:
Для подростков от 14 лет – от 250 до 290 рублей.
Для детей от 7 до 14 лет – от 120 до 170 рублей.
Студенты, инвалиды и пенсионеры – от 100 до 180 рублей.
Одно занятие с тренером (18+) – 450 рублей.
Абонементы:
Для подростков от 14 лет на 8 посещений – 1500-1650 рублей.
Для детей от 7 до 14 лет на 8 посещений – 700-900 рублей.
Для студентов, инвалидов и пенсионеров – от 650 до 1150 рублей.
Акции (по воскресеньям):
Семейный абонемент на 4 посещения: 1 родитель + 1-2 ребёнка (от 7 до 14 лет) - 1230 рублей.
Семейный абонемент на 4 посещения: 2 родителя + 1,2 ребёнка (от 7 до 14 лет) - 1900 рублей.
Дополнительно:
Аренда дорожки на 1 час - 2000 рублей.
Бассейн «Простория»
Адрес: Псков, Иркутский переулок, 2
Режим работы:
- Рабочие дни: с 7:00 до 23:00
- Выходные дни: с 9:00 до 23:00
Цена разового посещения:
Для всех по будням с 7:00 до 9:00 – 350 рублей.
Для всех по вечерам в будни и выходные с 21.30 до 23.00 – 400 рублей.
Разовое посещение групповых тренировок – 650 рублей.
Разовое посещение грудничкового плавания (1,5 до 12 месяцев) - 600 рублей.
Абонементы:
Для всех – от 1120 (цена зависит от дней посещения)
Групповая тренировка для взрослых на 4 посещения - 1920 рублей.
Групповая тренировка для детей от 600 рублей.
«Аквааэробика» на 4 посещения - 2300 рублей.
Коррекционное плавание для детей от 7 до 14 лет
Бассейн «Оазис»
Адрес: Псков, улица Рокоссовского, 7а
Режим работы:
Ежедневно: с 8:00 до 23:00
Цена разового посещения:
Взрослые – 350 рублей.
Дети – от 50 до 150 рублей.
Льготники – 300 рублей.
Разовое занятие аквааэробикой – 550-600 рублей.
Абонементы:
Взрослый на 4 посещений – 1350 рублей.
Льготный на 4 посещения – 1150 рублей.
Детский на 4 посещения – 550 рублей.
Аквааэробика на 8 занятий – от 3200 до 4000 рублей.
Акция: Абонемент на 3 месяца фитнеса – 3 000 рублей. Даёт скидку на посещение бассейна.
Бассейн «Айсберг»
Адрес: Великие Луки, переулок Пескарева, 6
Режим работы:
Каждый день с 9.00 до 22.00
Малый и большой бассейны находятся раздельно.
Цена разового посещения:
Взрослые – 220 рублей.
Дети до 14 лет – 160 рублей.
Дети с ограниченными возможностями, сироты и др. – 80 рублей.
Абоненты:
Взрослые на 4 посещения – 720 рублей.
Детский на 4 посещения – 550 рублей.
Детский льготный на 4 посещения – 275 рублей.
Индивидуальные занятия по обучению плаванию – от 330 до 880 рублей.
Акции: Посещение малого бассейна 1 взрослому + ребёнку до 6 лет – 220 за 1 час.
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