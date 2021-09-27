Водитель «Нивы» сбил пешехода в Великолукском районе

12:01, 27 сентября 2021, ПАИ

В Великолукском районе водитель «Нивы» наехал на пешехода. Об этом сообщил корреспондент районной газеты «Наш путь» Великолукского района.

26 сентября около 19:50 на 8-м км автодороги Великие Луки - Усвяты 45-летний великолучанин, управляя автомобилем «Шевроле Нива», выбрал небезопасный скоростной режим. В результате он не справился с управлением и наехал на 38-летнего жителя Великолукского района, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении без светоотражающих элементов на одежде.

В результате ДТП пешеходу потребовалась медицинская помощь, он получил сотрясение головного мозга, закрытый перелом кости предплечья и многочисленные ушибы.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГИБДД МО МВД РФ «Великолукский».