Тимур Родригез и Регина Тодоренко приехали в Псков снимать новый выпуск «Орла и Решки»

15:38, 27 сентября 2021, ПАИ

Новый выпуск программы «Орел и Решка» будут снимать в Пскове. Ведущие программы Регина Тодоренко и Тимур Родригез уже прибыли в Псков поездом Москва – Псков.

Своими впечатлениями о поездке Регина Тодоренко поделилась в своём Instagram. Она отметила, что в ВИП-купе есть телевизор, магнитола и туалет.

«Я в шоке, безумно счастлива и рада», - отметила Тодоренко.

Тимур Родригез уже успел прогуляться по городу и сделать несколько снимков на вокзале и в центре города, которыми также поделился в своём Instagram-аккаунте.