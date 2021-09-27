Тимур Родригез и Регина Тодоренко приехали в Псков снимать новый выпуск «Орла и Решки»
Новый выпуск программы «Орел и Решка» будут снимать в Пскове. Ведущие программы Регина Тодоренко и Тимур Родригез уже прибыли в Псков поездом Москва – Псков.
Своими впечатлениями о поездке Регина Тодоренко поделилась в своём Instagram. Она отметила, что в ВИП-купе есть телевизор, магнитола и туалет.
«Я в шоке, безумно счастлива и рада», - отметила Тодоренко.
Тимур Родригез уже успел прогуляться по городу и сделать несколько снимков на вокзале и в центре города, которыми также поделился в своём Instagram-аккаунте.
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