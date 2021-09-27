Названы имена победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатели России» в Псковской области

17:15, 27 сентября 2021, ПАИ

27 сентября в Псковской области подвели итоги регионального этапа IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Победители определены в восьми номинациях. Воспитатели получили награды за профессионализм, верность делу, а также оригинальность методических разработок по инклюзивной работе с детьми, физическому воспитанию, творческому развитию и вовлечению дошкольников в науку.

Церемония награждения традиционно приурочена ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников. С профессиональным праздником представителей сферы от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поздравил руководитель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков. Он обратил внимание, что работа воспитателя является фундаментом системы образования, первой и важнейшей ступенькой длинного пути развития личности. Руководитель профильного регионального комитета также добавил, что такие площадки и конкурсы — хорошая возможность для развития своих навыков и компетенций, обмена положительными практиками.

Всего в конкурсе приняли участие 16 педагогов из Пскова, Бежаницкого, Дедовичского и Невельского районов, которые представили отличные от массовой практики методики работы с детьми.

Победители регионального конкурса представят Псковскую область на всероссийском этапе конкурса «Воспитатели России» в Москве, который пройдет в октябре текущего года.