11-летнего мальчика сбили в Пскове

17:45, 27 сентября 2021, ПАИ

Как сообщили очевидцы происшествия, 11-летний мальчик ехал на велосипеде по улице Народной, 37 в Пскове и влетел в автомобиль «Лада Ларгус», сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

По предварительной информации, у мальчика различные травмы. Решается вопрос о госпитализации.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы, сотрудники скорой помощи и ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.