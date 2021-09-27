11-летнего мальчика сбили в Пскове
Как сообщили очевидцы происшествия, 11-летний мальчик ехал на велосипеде по улице Народной, 37 в Пскове и влетел в автомобиль «Лада Ларгус», сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
По предварительной информации, у мальчика различные травмы. Решается вопрос о госпитализации.
На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы, сотрудники скорой помощи и ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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