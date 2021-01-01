Вернуться на главную страницу Фото 1 из 30 «Амбилимпикс» компетенция «Макетирование»

Фото: Арсений Тимашов



27 сентября в Псковской области стартовал конкурс по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В конкурс с этого года включена новая компетенция «Макетирование». Она относится к региональной компетенции, конкурсное задание по которой разработано на региональном уровне самостоятельно с учетом национальных и этнокультурных особенностей региона. Состязания по этой дисциплине проходиле на площадке Специальной коррекционной школы №6. Фотокорреспондент ПАИ побывал на площадке и на церемонии награждения ребят.