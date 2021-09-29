Библиотеку «Радуга» отремонтировали в Пскове по нацпроекту

12:53, 29 сентября 2021, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















В Пскове после ремонта открылась библиотека «Радуга» на улице Новосёлов, 11. Ремонт проводился в рамках национального проекта «Культура», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В учреждение закупили современное компьютерное и мультимедийное оборудование, новую мебель, обновили книжный фонд библиотеки. В помещениях появились новые пространства и информационные сервисы для организации и проведения мероприятий.

На капитальный ремонт здания были направлены средства муниципального бюджета в размере 6,3 млн рублей, на модернизацию оснащения в рамках нацпроекта «Культура» из консолидированного бюджета выделено 5,5 млн рублей.

На торжественном открытии библиотеки нового поколения присутствовали первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, глава Пскова Елена Полонская, и. п. главы администрации города Борис Елкин. Обладатель звания «Душа Земли Псковской» Вячеслав Рахман по традиции исполнил гимн библиотек Пскова «Приходи к нам, человек».

Приветственное слово прислали заместитель министра культуры Ольга Ярилова и координатор федеральгого проекта по созданию модельных библиотек, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

Вера Емельянова, поздравляя библиотеку с открытием, отметила, что за три года в регионе появилось 8 модельных библиотек. Библиотека остаётся сегодня одним из самых важных звеньев в формировании новой культуры. Экология - это основа будущего, основа развития. Вице-губернатор поблагодарила администрацию города, Псковскую городскую Думу за содействие в развитии городских библиотек и выразила уверенность, что посетителей будет много.

Глава города Елена Полонская отметила, что библиотека является настоящей точкой притяжения для жителей микрорайона, и поблагодарила региональные власти, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за огромное внимание к Пскову, развитие библиотечной системы.

Слова благодарности за отремонтированную и оборудованную по современным стандартам библиотеку высказала и команда библиотеки «Радуга».

В завершение Борис Елкин подчеркнул, что открытие библиотеки - большое событие для города. Важно, что в современном мире гаджетов, когда подрастающее поколение не всегда желает выходить за пределы дома, есть такое место, где можно провести время с пользой, отметил он, поблагодарил всех причастных и пожелал, чтобы жители всего города посещали эту библиотеку.