Две иномарки не поделили поворот в поселке Палкино Псковской области

14:38, 29 сентября 2021, ПАИ

В поселке Палкино примерно в 13:00, по предварительной информации, при проезде перекрестка водитель иномарки «Мицубиси-Лансер», двигающийся со стороны поликлиники к проезду между 10 и 12 домами по улице Островской, не уступил дорогу двигающемуся по главной дороге автомобилю «Део Нексия», сообщает газета «Льновод» Палкинского района.

В результате произошло столкновение. Автомобили получили технические повреждения, пострадавших на месте происшествия нет.

Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.