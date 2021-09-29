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Общество

Две иномарки не поделили поворот в поселке Палкино Псковской области

Фото: "Льновод"

В поселке Палкино примерно в 13:00, по предварительной информации, при проезде перекрестка водитель иномарки «Мицубиси-Лансер», двигающийся со стороны поликлиники к проезду между 10 и 12 домами по улице Островской, не уступил дорогу двигающемуся по главной дороге автомобилю «Део Нексия», сообщает газета «Льновод» Палкинского района.

Фото: "Льновод"

В результате произошло столкновение. Автомобили получили технические повреждения, пострадавших на месте происшествия нет.

Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

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