Водитель сбил женщину-пешехода и скрылся с места ДТП в Великих Луках
На Октябрьском проспекте, 15 в Великих Луках женщина переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, и, по словам очевидцев, ее сбила машина. Водитель поспешил скрыться с места ДТП, сообщает о происшествии «Великолукская правда».
Пострадавшую госпитализировали сотрудники скорой помощи с незначительными травмами.
На данный момент правоохранительные органы разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.
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