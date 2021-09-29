Водитель сбил женщину-пешехода и скрылся с места ДТП в Великих Луках

17:34, 29 сентября 2021, ПАИ

На Октябрьском проспекте, 15 в Великих Луках женщина переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, и, по словам очевидцев, ее сбила машина. Водитель поспешил скрыться с места ДТП, сообщает о происшествии «Великолукская правда».



Фото: "Великолукская правда"

Фото: "Великолукская правда"

Фото: "Великолукская правда"

Фото: "Великолукская правда"

Фото: "Великолукская правда"

Фото: "Великолукская правда"

Фото: "Великолукская правда"

Фото: "Великолукская правда"

Фото: "Великолукская правда"









Пострадавшую госпитализировали сотрудники скорой помощи с незначительными травмами.

На данный момент правоохранительные органы разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.



