Пригородная пассажирская компания анонсировала запуск поезда Великие Луки – Себеж
Северо-Западная пригородная пассажирская компания на своем сайте официально анонсировала запуск пригородного поезда Великие Луки – Себеж в Псковской области. Он начнет курсировать с восьмого, а не с первого октября, как сообщалось ранее. Об этом пишет Telegram-канал 1520. Все о ж/д.
Из Великих Лук в Себеж поезд будет ходить по пятницам, субботам и воскресеньям, начиная с 8 октября. Отправление из Великих Лук – в 16:50, прибытие в Себеж – в 20:05.
Из Себежа в Великие Луки поезд будет ходить по субботам, воскресеньям и понедельникам, начиная с 9 октября. Отправление из Себежа в 7:15, прибытие в Великие Луки в 10:15.
В Комитете по транспорту ранее сообщили, что поезд будет курсировать в течение трех месяцев. За этот период будет проведен анализ пассажиропотока. После проведения анализа будет принято решение о дальнейшем курсировании поезда и его точном расписании. В Сети обратили внимание, что график движения поезда не учитывает интересов пассажиров поездов дальнего следования из Москвы и Петербурга до Великих Лук, а также работающих и учащихся. По имеющейся информации, обслуживать маршрут будет рельсовый автобус РА-1.
Полное расписание:
Поезд № 6509 (по пятницам, субботам и воскресеньям) Великие Луки – Себеж.
Великие Луки отправление 16:50,
481 км 16:55-16:56,
Рзд Воробецкая 17:02-17:03,
489 км 17:09-17:10,
Гущино 17:16-17:17,
Новосокольники 17:35-17:50,
Выдумка 17:58-17:59,
Маево 18:18-18:20,
Забелье 18:31-18:32,
Пустошка 18:51-18:55,
Брыканово 19:05-19:06,
Нащекино 19:15-19:16,
Идрица 19:26-19:30,
Заваруйка 19:40-19:42,
Кузнецовка 19:56-19:57,
Себеж прибытие 20:05.
Поезд № 6510 (по субботам, воскресеньям и понедельникам) Себеж – Великие Луки.
Себеж отправление 7:15,
Кузнецовка 7:21-7:22,
Заваруйка 7:36-7:37,
Идрица 7:47-7:50,
Нащекино 8:00-8:01,
Брыканово 8:10-8:11,
Пустошка 8:21-8:25,
Забелье 8:43-8:44,
Маево 8:55-8:56,
Выдумка 9:14-9:19,
Новосокольники 9:28-9:30,
Гущино 9:48-9:49,
489 км 9:55-9:56,
Рзд Воробецкая 10:02-10:03,
481 км 10:08-10:09,
Великие Луки прибытие 10:15.
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