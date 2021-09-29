Советы по выбору первого автомобиля дали эксперты «Комсомольской правды в Пскове»

22:04, 29 сентября 2021, ПАИ

Каждый, перед кем вставал вопрос о покупке автомобиля, сталкивался с тысячей дополнительных вопросов. Особенно это касается неопытных, начинающих водителей.

Как соразмерить свои желания с ценами на рынке? «Комсомольская правда в Пскве» подготовила статью, содержащую ответы на некоторые из вопросов.

Почему не стоит покупать старые модели Lada? Какие расходы будут при покупке обязательными? Как оформляются документы?

Получилось подобие руководства для «чайников». Матёрых водителей с большим стажем статья вряд ли сможет заинтересовать, а новички могут познакомиться с ней на сайте «Комсомольской правды в Пскове».