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День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии отмечают православные

30 сентября православные христиане отмечают день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, пишет calend.ru.

Во II веке в Риме жила благочестивая вдова София, было у нее три дочери Вера, Надежда и Любовь, которые носили имена трех главных христианских добродетелей.

Слух о принадлежности этого семейства к христианству дошел до императора, и он пожелал лично увидеть трех сестер и воспитавшую их мать. Все четверо предстали перед императором и безбоязненно исповедали веру во Христа, воскресшего из мертвых и дающего вечную жизнь всем верующим в него.
Император отослал их к одной язычнице, которой приказал убедить их отречься от веры, но христианки не изменили своих убеждений. Тогда их снова привели к императору Адриану, и он стал настойчиво требовать, чтобы они принесли жертву языческим богам, но они с негодованием отвергли его приказ.
Тогда Адриан велел предать детей различным пыткам. Софию не подвергли мучениям, и она погребла честные останки своих дочерей и два дня не отходила от их могилы. На третий день она скончалась. Святая София, претерпев за Христа большие душевные муки, вместе с дочерями причислена церковью к лику святых.

Пострадали они в 137 году. Старшей, Вере, тогда было 12 лет, второй, Надежде, — 10, а младшей, Любови, — 9 лет. Мощи святых мучениц с 777 года покоятся в Эльзасе, в церкви Эшо. 

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