Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

16:50, 30 сентября 2021, ПАИ

30 сентября в администрации Псковской области проходит очередное заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

На заседании озвучивается текущая эпидобстановка в регионе, состояние коечного фонда, ситуация с вакцинацией и наличием вакцины, а также рассматриваются возможные меры для замедления динамики заболеваемости.

Псковское агентство информации ведет трансляцию также на канале агентства в YouTube и на официальной странице ПАИ в соцсети «ВКонтакте».