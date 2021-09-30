Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
30 сентября в администрации Псковской области проходит очередное заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
На заседании озвучивается текущая эпидобстановка в регионе, состояние коечного фонда, ситуация с вакцинацией и наличием вакцины, а также рассматриваются возможные меры для замедления динамики заболеваемости.
Псковское агентство информации ведет трансляцию также на канале агентства в YouTube и на официальной странице ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
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