Вернуться на главную страницу Фото 1 из 96 Как росгвардейцы бились за чёрные береты

Фото: Арсений Тимашов



В ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области прошли традиционные квалификационные испытания на право ношения черного берета. Группа вышла на семикилометровый марш-бросок с полной выкладкой по пересеченной местности в условиях максимально приближенных к боевым. Омоновцы уничтожили лагерь условных вооруженных преступников и захватили подозреваемых, которые передвигались на автомашинах. После стрельбы из боевого оружия - автоматов и пистолетов - бойцов ждала трехминутная рукопашная схватка с обладателем черного берета.