25% студентов-очников ПсковГУ привились от коронавируса

17:49, 30 сентября 2021, ПАИ

В ПсковГУ 25% студентов очного отделения привились от коронавируса. Об этом заявила ректор вуза Наталья Ильина на заседании оперативного шатаба 30 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Натальи Ильиной, сейчас 7 студентов вуза находятся дома с положительным тестом на коронавирус. Они чувствуют себя нормально, заверила ректор.

Ректор ПсковГУ также отметила, что сейчас на дистанционном обучении находится всего 7 групп, инфицировано 13 человек из колледжа ПсковГУ. Один преподаватель болеет коронавирусом в Пскове, в филиале в Великих Луках — еще один.

При этом Наталья Ильина подчеркнула, что в общежитиях наблюдаются хорошие показатели по вакцинации. Она попросила на уровне Минпросвещения обязать студентов-очников пройти вакцинацию.