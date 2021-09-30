В Опочке стажировались соцработники из Амурской области

20:06, 30 сентября 2021, ПАИ

На базе центра социального обслуживания Опочецкого района была организована профессиональная стажировочная площадка для соцработников из Амурской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Красный маяк».

На встрече с коллегами обсуждался вопрос по теме: «Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами и ограниченными возможностями здоровья».



Специалисты центра рассказали о структуре своего учреждения, поделились опытом работы с особенными детьми в рамках домашнего визитирования. Отдельное внимание уделялось видам предоставляемых услуг населению Опочецкого района центром социального обслуживания.



Коллеги обменялись опытом работы в современных реалиях, заострив внимание на деятельности в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

По словам директора центра социального обслуживания Александра Иванова, вопросы, задаваемые гостями, не остались без внимания и ответов наших специалистов. В ходе почти 4-х часовой встречи выяснилось, что, несмотря на географическое положение регионов и отличающийся уровень жизни населения, проблемы в социальной сфере схожие. Именно поэтому так важно обсуждать их, обмениваясь опытом для улучшения качества работы.



Отметим, что в Псковской области подобных площадок для встреч всего лишь четыре. В зависимости от направления деятельности специалисты социального обслуживания имеют возможность пообщаться на выездных семинарах в Пскове, Великих Луках, Порхове и Опочке.