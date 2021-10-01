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Общество

Быстрый подбор выгодных предложений по займам

Даже огромные корпорации имеют в банках открытые кредитные линии и активно пользуются заемными средствами. А для обычных граждан кредит давно превратился в повседневный инструмент, который поможет решить срочные задачи или осуществить давние планы. Займами занимаются не только банки, но также микрофинансовые организации. Все они предлагают разные условия и правила, поэтому приходится тратить много времени на посещение офисов или поиск информации в интернете.

Оперативная экспертная помощь в подборе выгодных кредитов

Есть вариант, который поможет сэкономить время и найти наиболее выгодные условия. Это сервис Unicom24, где собрана информация про все МФО и их продукты. Здесь посетители найдут предложения по:

- кредитам;
- микрозаймам;
- автокредитам;
- выпуску банковских карт.

Специалисты предлагают ознакомиться с общими продуктами финансовых учреждений или подберут максимально подходящий, под индивидуальные требования. К сожалению, не всегда желания клиента совпадают с возможностями МФО, и вот тут помощь сервиса актуальна как никогда.

Финансовое благополучие и высокая вероятность одобрения

Банки практически никогда не выдают займы и ссуды людям с плохой кредитной историей и даже отказывают тем, у кого родственники имеют проблемы с этим. Специалисты Unicom24 готовы найти организации, лояльно относящиеся к таким вопросам. Также нужно обращать внимание на размер процентов и условия погашения. Чтобы привлечь новых клиентов, организации часто предлагают первый заем без процентов, так что стоит обратить внимание и на такой вариант.

Проценты, срок и онлайн-кредитование

Сумма также важнейший фактор. Как правило, организации редко выдают крупные микрозаймы, особенно если это новые клиенты. Поэтому в случае необходимости большой суммы без помощи экспертов и их поиска не обойтись. Срок погашения у потребительских беззалоговых кредитов небольшой, редко когда превышает 60 дней. Но если сотрудничество длительное, тогда условия пересматриваются - увеличивается максимально допустимая сумма, растет срок погашения обязательств. Поэтому лучше вовремя гасить кредит и налаживать взаимовыгодное сотрудничество.

Сегодня без проблем выдаются микрозаймы на карту, и специалисты Unicom24 предложат такие варианты, если у клиентов нет времени посещать офис. Достаточно заполнить заявку, указать реквизиты и данные паспорта, после чего нужно подписать договор в электронной форме. Далее на карту зачисляются средства и можно распоряжаться ими по своему усмотрению. Погашение также осуществляется безналичными способами.

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