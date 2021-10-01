Новый выпуск проекта «Псковский телеграм» готовится к эфиру
Главными и обсуждаемыми событиями уходящей недели стало формирование руководства Псковского областного Собрания, изменения в руководстве администрации Пскова, а также усиление ограничительных мер на фоне ухудшения эпидситуации.
Об этом в очередном, 33-м выпуске видеопроекта «Псковский телеграм» поговорят ведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев. Программа выйдет в свет вечером 1 октября.
«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации о самом интересном в региональном Telegram-пространстве. Программа выходит с февраля 2021 года.
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