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Политика

Новый выпуск проекта «Псковский телеграм» готовится к эфиру

Главными и обсуждаемыми событиями уходящей недели стало формирование руководства Псковского областного Собрания, изменения в руководстве администрации Пскова, а также усиление ограничительных мер на фоне ухудшения эпидситуации.

Об этом в очередном, 33-м выпуске видеопроекта «Псковский телеграм» поговорят ведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев. Программа выйдет в свет вечером 1 октября.

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации о самом интересном в региональном Telegram-пространстве. Программа выходит с февраля 2021 года.

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