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В ПсковГУ завершился третий всероссийский конгресс микробиологов

1 октября состоялось торжественное закрытие третьего всероссийского конгресса микробиологов, который проходил на базе ПсковГУ. В мероприятии приняли участие более 300 ученых-микробиологов из разных регионов страны, сообщили в пресс-службе вуза.

Микробиологи из ведущих вузов страны смогли посетить научные сессии на нескольких площадках, в том числе по вопросам разнообразия и экологии микроорганизмов, их метаболизма. Впервые на конгрессе появилось новое направление, которое объединило классическую и медицинскую микробиологию. Эта тема крайне актуальна, поскольку уже сейчас вуз делает серьезную ставку на подготовку медкадров для региона.

Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой микробиологии биологического факультета МГУ Елизавета Бонч-Осмоловская поблагодарила ПсковГУ за организацию конгресса. «Университет создал прекрасные условия для работы, - отметила спикер. - Все было спокойно, при этом организованно. Все прошло прекрасно».

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина выразила благодарность за то, что оргкомитет выбрал вуз как основную площадку для проведения третьего вссероссийского микробиологического конгресса. «Я надеюсь, что именно это мероприятие станет стартом не просто больших научных мероприятий, но и новых научных направлений для нашего университета, - подчеркнула руководитель вуза. – ПсковГУ – это единственный классический университет на Псковской земле. Находясь на границе РФ с Латвией, Эстонией, Белоруссией, мы должны достойно создавать атмосферу научного сообщества».

Также ректор поблагодарила всех, кто принял участие в организации мероприятия, в том числе волонтеров.

Всего в рамках конгресса было зарегистрировано 345 очных участников из Москвы, Казани, Краснодара, Апатитов (Мурманская область), Владивостока, Иркутска, Новосибирска, Оренбурга, Воронежа, Ижевска, Перми, Пущино, Санкт-Петербурга, Севастополя, Томска, Саратова, Тулы и других городов. Зрителями онлайн-трансляций стали 159 ученых. Третий всероссийский конгресс микробиологов в Пскове - это 48 часов трансляции, 56 часов научной программы, 143 постерных доклада, из которых 58 приняли участие в конкурсе молодых учёных.

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