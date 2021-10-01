Иван Ургант отправился со своим шоу на Байконур, чтобы показать полёт Юлии Пересильд

22:00, 01 октября 2021, ПАИ

Шоу «Вечерний Ургант» развернуло декорации на космодроме Байконур, пишет «Газета». Эфиры передачи, приуроченные к полету в космос съемочной группы фильма «Вызов», пройдут 1 и 4 октября.

Согласно пресс-службе шоу, декорации студии установили в степи прямо на пусковой площадке, с которой через три дня стартует ракета с экипажем в составе командира Антона Шкаплерова, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд.

Запуск корабля «Союз МС-19» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур к МКС запланирован на 5 октября. 17 октября Шипенко и Пересильд должны вернуться на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.