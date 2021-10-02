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Происшествия

Трое взрослых и ребёнок госпитализированы в результате ДТП в Пскове

Четыре человека, в том числе ребёнок, госпитализированы в результате ДТП в Пскове сегодня. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

ДТП произошло на улице Вокзальной, у дома № 46. Водитель автомобиля «Део-Нексия» не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Газель». 

В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе 15-летний подросток. 

Ребёнка сотрудники скорой помощи доставили в детскую областную больницу. Остальные пострадавшие госпитализированы с различными травмами в другие медучереждения Пскова. 

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, ГИБДД и аварийно-спасательная служба. 

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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