Трое взрослых и ребёнок госпитализированы в результате ДТП в Пскове

16:39, 02 октября 2021, ПАИ

Четыре человека, в том числе ребёнок, госпитализированы в результате ДТП в Пскове сегодня. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

ДТП произошло на улице Вокзальной, у дома № 46. Водитель автомобиля «Део-Нексия» не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Газель».

В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе 15-летний подросток.

Ребёнка сотрудники скорой помощи доставили в детскую областную больницу. Остальные пострадавшие госпитализированы с различными травмами в другие медучереждения Пскова.

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, ГИБДД и аварийно-спасательная служба.

Обстоятельства произошедшего выясняются.