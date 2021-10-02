В Невельском районе состоялся ежегодный турнир по мини-футболу

19:44, 02 октября 2021, ПАИ

В Невельском районе состоялся ежегодный турнир по мини-футболу на кубок главы, посвящённый 78-й годовщине освобождения Невеля от немецко-фашистских захватчиков, сообщает газета «Невельский вестник».

За победу в турнире боролись четыре команды, участники которых проявили командный дух и рвение к победе.

С приветственным словом к футболистам обратился глава Невельского района Олег Майоров и пожелал победы сильнейшим. После чего глава района произвёл первый удар по мячу.

По итогам турнира команда «Медведи» (Невель) заняла 4-е место, 3-е место получила команда «Олимп» (Пустошка). 2-е место досталось команде «Юность» (Невель). Почётное 1-е место получила команда «Острович» (Остров).

Также турнир отметил троих номинантов: лучший вратарь — Кирилл Севрюков (Невель), лучший защитник — Илья Панфиленок (Пустошка), лучший нападающий — Алексей Попов (Остров).

Победитель и призёры были награждены кубком и медалями.