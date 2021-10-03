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Общество

О слепых зонах во дворах напоминает псковичам Госавтоинспекция

Об опасности слепых зон на дворовой территории псковичей призывают помнить в Госавтоинспекции. Об этом сообщает УМВД России по Псковской области.

Сотрудники ведомства обращают внимание на то, что дворовая территория — место особого контроля для родителей. Большое количество припаркованных автомобилей, деревья и кустарники, гаражи, другие постройки создают слепые зоны — места с ограниченной видимостью.

«Даже находясь на прогулке с малышом, родители не всегда успевают среагировать на его передвижения. И к сожалению, нескольких секунд бывает достаточно, чтобы, скажем, догоняя мячик, ребёнок попал под колёса проезжающего автомобиля», — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция призывает взрослых не оставлять несовершеннолетних во дворе без присмотра. В случае самостоятельной прогулки ребёнка важно напомнить ему о том, что нельзя выбегать перед движущимся транспортом. 

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей соблюдать скоростной режим и быть предельно осмотрительными при совершении маневров во дворах, на территории дачных и гаражных кооперативов.

«Нередки случаи, когда маленький ребёнок, находясь неподалёку от машины, попадает под её колеса только потому, что водитель, как правило родственник, двигаясь задним ходом, не замечает его, поскольку малыш оказался в слепой зоне. В подобной ситуации ребёнка могут не увидеть и специальные автомобильные датчики (парктроники), и видеокамеры», — отметили в УМВД. 

 

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