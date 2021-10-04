Подпольную фирму по производству и продаже мяса обнаружили в Псковской области

16:30, 04 октября 2021, ПАИ

В Псковской области Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило фирму, занимавшуюся незаконным оборотом мясной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В сентябре 2021 года мониторинговая группа Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в ходе анализа данных, внесенных во ФГИС «Меркурий», выявила нарушения при производстве и реализации мясной продукции, производимой ООО «Равелинк». Предприятие было зарегистрировано в Севастополе, но в системе «Цербер» в качестве фактического места ведения деятельности были указаны площадки, расположенные в деревне Береза Порховского района и деревне Дубницы Стругокрасненского района Псковской области.

Согласно данным системы «Меркурий», в 2021 году на производственную площадку в деревне Дубницы по бумажным ветеринарным сопроводительным документам, что является нарушением Ветеринарных правил организации работы по оформлению ВСД, поступило 54 тонны замороженной бескостной говядины и 105 килограммов замороженной бескостной телятины. Далее 43,4 тонны мясной продукции перевезли в адрес другой производственной площадки, расположенной в деревне Береза, на которой было оформлено два производственных ветеринарных сертификата на 40 тонн мясосырья.

После этого 20 тонн мясной продукции было отправлено на продажу. Из них 19,9 тонны проследовали в адрес фирмы, зарегистрированной в Москве, а 100 кг - в адрес индивидуального предпринимателя из Волгоградской области. В качестве производителя продукции было указано ООО «Равелинк».

Инспекторы установили, что по указанным адресам ООО «Равелинк» не осуществляет свою деятельность. Кроме того, согласно выписке из единого реестра юридических лиц ФНС, у фирмы не была заявлена деятельность по осуществлению производства продукции животного происхождения. Таким образом, ООО «Равелинк» занималось незаконным оборотом пищевой продукции.

В результате проведенной работы Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора производственная площадка ООО «Равелинк» исключена из реестра поднадзорных объектов ФГИС «ВетИС», регистрация уполномоченного лица в системе «Меркурий» аннулирована.

Информация по данному факту передана в Федеральную налоговую службу и УМВД России по Псковской области для принятия мер в рамках возложенных полномочий. Также необходимая информация передана получателям продукции и территориальным управлениям Россельхознадзора по месту получения потенциально опасной продукции.