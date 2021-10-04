Телефон диспетчерской службы «Экопрома» изменился для нескольких районов Псковской области
С 1 октября изменен телефонный номер диспетчерской службы ООО «Экопром» для нескольких районов Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.
Телефонный номер диспетчерской службы меняется для Порховского, Дедовичского, Дновского, Пушкиногорского, Новоржевского, Локнянского районов.
По всем вопросам жителям указанных районов теперь нужно обращаться по телефону +7(8112)20-17-99.
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