Телефон диспетчерской службы «Экопрома» изменился для нескольких районов Псковской области

17:06, 04 октября 2021, ПАИ

С 1 октября изменен телефонный номер диспетчерской службы ООО «Экопром» для нескольких районов Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Телефонный номер диспетчерской службы меняется для Порховского, Дедовичского, Дновского, Пушкиногорского, Новоржевского, Локнянского районов.

По всем вопросам жителям указанных районов теперь нужно обращаться по телефону +7(8112)20-17-99.