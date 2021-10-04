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Страна и мир

О не прошедших проверку временем мифах про коронавирус рассказала эксперт

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная рассказала о не прошедших проверку временем мифах про коронавирус. Об этом пишет газета «Известия». 

По ее словам, медики до сих пор с трудом предсказывают, как будет развиваться заболевание даже у людей не из групп риска — настолько необычно это заболевание.

Наталья Пшеничная отметила, что возможность заразиться через предметы и поверхности минимальная, но она все же есть. Руки нужно дезинфицировать обязательно, также небесполезным будет ношение очков — они могут защитить слизистую глаз от попадания в нее инфицированных капель или аэрозолей, содержащих вирус, который выделяется от больного человека или носителя.

Про заражение коронавирусом животных врач рассказала, что инфицироваться могут представители семейств псовых, кошачьих, а также куньих. Но животные переносят заболевание легко и человека не заражают.

Пшеничная также напомнила, что в осенний период всегда ухудшается эпидемиологическая ситуация — люди возвращаются на работу из отпусков, студенты — в аудитории, школьники — за парты. Всё это ведет к более интенсивной циркуляции вирусов. Также ухудшается погода, понижается температура — в такой среде обильно множатся сезонные респираторные вирусные инфекции, в том числе и коронавирусная.

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