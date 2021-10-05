Псковская область вошла в топ-5 на Северо-Западе России по доступности отдыха осенью

08:37, 05 октября 2021, ПАИ

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг российских регионов самых доступных и бюджетных для отдыха осенью этого года. Псковская область вошла в топ-5 на Северо-Западе России по доступности отдыха осенью, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ТурСтата.

В санаториях Псковской области отдых осенью обойдется в 2850 рублей в сутки на проживание, питание и лечение.

По данным портала Санатории-России.рф, первую пятерку субъектов Северо-Западного федерального округа по доступности осеннего отдыха составили НАО (2590 руб.), Коми (2600 руб.), Вологодская область (2690 руб.), Псковская область (2850 руб.) и Архангельская область (2940 руб.).

Низкие цены связаны с тем, что осенью, когда активность отдыхающих заметно падает, санатории традиционно открывают сезон скидок.

Рейтинг составлен по данным анализа спроса и приобретения путевок на отдых в санаториях России в ноябре 2021 года.