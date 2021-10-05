Восемь километров береговой линии очистили в Псковской области в сентябре

10:18, 05 октября 2021, ПАИ

В Псковской области продолжается реализация мероприятий в рамках ежегодной всероссийской акции «Вода России». За сентябрь текущего года от мусора было очищено восемь километров береговой линии водоёмов на территории региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

В рамках экологических субботников были задействованы более 230 человек – волонтёры, представители образовательных учреждений, районных администраций. За месяц мероприятия прошли в пяти муниципалитетах. Была осуществлена уборка прибрежных полос от пластиковых бутылок, пакетов, банок и другого мусора.

Отметим, в текущем году всероссийская акция «Вода России» проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».